У ДБР розповіли, чи планують «перехресний» допит Порошенка та Медведчука

Радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян прокоментувала ймовірне проведення «перехресного» чи одночасного допиту п’ятого президента Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука.

На брифінгу 27 січня Сапьян нагадала, що Порошенка очікують у ДБР об 11 годині 31 січня.

«Петра Порошенка заплановано допитати в якості підозрюваного щодо обставин вчинення кримінального правопорушення щодо постачання вугілля в Україну з тимчасово окупованих територій в 2014-201 роках. Справа в тому, що слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і прийнятих рішень, які відбувалися саме в тих роках, 2014 і 2015-му», – сказала вона.

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За словами речниці Бюро, щодо проведення спільного допиту з Медведчуком «виникло непорозуміння». Вона вказала на те, що в Кримінальному процесуальному кодексі немає поняття «перехресний допит», хоча воно є поширеним у суспільстві. Натомість є поняття «одночасного допиту».

«Щодо одночасного допиту дуже важлива історія: згідно з КПК, слідчий все-таки має право провести такий одночасний допит двох чи навіть більше осіб, вже допитаних, для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях, це частина 9 статті 224 КПК», – сказала вона.

Для такого допиту, за словами Сапьян, слідчий повинен спершу допитати Порошенка, тоді як Медведчук вже допитаний.

«Якщо з’являться такі розбіжності, то, відповідно, одночасний допит не виключається», – підсумувала представниця Бюро.

Говорячи про оскарження запобіжного заходу Порошенка – особисте зобов’язання – в Київському апеляційному суді 28 січня, Сапьян сказала тільки, що ДБР «очікує на рішення суду».

Адвокат Ілля Новіков 24 січня заявив, що захист п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» має інформацію про наміри ДБР наступного дня провести перехресний допит Порошенка і народного депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Натомість у ДБР ці дані заперечили.