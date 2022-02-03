Суд переніс слухання щодо апеляції на арешт майна Порошенка – захворів суддя

Київський апеляційний суд 3 лютого переніс слухання щодо апеляції на судове рішення про арешт майна пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

«У звʼязку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було. Як нам сказали, можливим найближчим днем (розгляду апеляції – ред.) буде 9 березня», – повідомив адвокат Ігор Головань.

Державне бюро розслідувань (ДБР) 20 грудня 2021 року заявило, що повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський районний суд Києва 6 січня 2022 року підтримав клопотання прокурора та наклав арешт на майно Порошенка, а 19 січня обрав запобіжний захід для Порошенка у вигляді особистого зобовʼязання з обмеженням виїзду.

Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід Порошенку з огляду на те, що до суду не надійшли матеріали кримінальної справи.