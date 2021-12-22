Росія відповідає за ескалацію напруженості – у США відповіли на заяву Шойгу

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі назвав «абсолютно неправдивими» заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що в зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК, які нібито готують провокацію «з хімічними компонентами».

Відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 21 грудня про те, чи спілкувався міністр оборони США Ллойд Остін із Шойгу останнім часом, речник відповів, що такої розмови не було.

«Він не розмовляв із міністром Шойгу, і в його календарі немає нічого щодо цього», – сказав Кірбі.

Тим часом, представник Державного департаменту США Нед Прайс у твітері заявив, що відповідальною за ескалацію напруженості є Росія.

«Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія і підконтрольні їй сили відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву, розпалювальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій», – написав Прайс у твітері.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська вимога «гарантій безпеки» не є ультиматумом, але країни Заходу мають незабаром дати на них «ясну відповідь». Путін виступив 21 грудня в Москві на розширеній колегії Міністерства оборони. Це був його перший виступ після публікації МЗС Росії вимог про гарантії безпеки, адресованих США і НАТО.

Як сказав Путін, Росії потрібні не усні, а письмові гарантії. Провину за нинішнє зростання напруженості в Європі він поклав на Захід, заявивши, що НАТО розгортає військову інфраструктуру біля російських кордонів.

«У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів», – сказав Путін, не навівши подробиць.

Що зробить Росія, якщо Захід не прийме російські пропозиції або не відреагує на них досить швидко, Путін не уточнив. Чим така постановка питання відрізняється від ультиматуму, він також не сказав.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у своєму виступі заявив, що військова співпраця України і країн НАТО становить загрозу для Росії. За його словами, у зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК, які, каже Шойгу, готують провокацію «з хімічними компонентами». Доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

Російська влада минулого тижня оприлюднила свої пропозиції щодо «гарантій безпеки», які вона хоче обговорити зі США. Москва розраховує на обіцянку, що не буде подальшого розширення НАТО на схід і що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією.

Сполучені Штати заявляють, що не відмовляються від діалогу, але наголошують, що він має вестися за участю союзників.

І Вашингтон, і керівництво НАТО наголошують, що відносини України й альянсу визначають лише Київ і 30 держав-членів західного військово-політичного блоку.

Відносини між Росією і Заходом останнім часом помітно загострилися через інформацію про перекидання Москвою до кордону з Україною до ста тисяч своїх військовослужбовців.

Країни Заходу вважають, що ці війська можуть бути використані для широкомасштабного вторгнення на територію України – хоча розвідка не має даних, що російське керівництво вже ухвалило таке рішення. У Кремлі плани вторгнення заперечують.