Три роки тому Росія могла сфабрикувати на Донбасі атаку хімічною зброєю. Зараз ситуація повторюється

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що на Донбасі готуються провокації з використанням «хімічних компонентів». Російські ж ЗМІ прикрасили ці заяви фактом, що готують їх, нібито, представники американської приватної військової компанії, що прибули до Авдіївки та Лиману на Донеччині. Це далеко не перша заява російської сторони про підготовку використання хімічної зброї з боку України та її західних партнерів на Донбасі. Про те, як це було раніше, і для чого такі заяви можуть звучати тепер, розповідає Радіо Донбас.Реалії.

«Для здійснення провокації в міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компоненту», – заявив очільник міністерства оборони Росії Сергій Шойгу 21 грудня 2021 року.

Крім того, за його словами, в Авдіївку та Приазовське прибули близько 120 бійців іноземної приватної компанії, що тренують українських військових та готують їх до активних бойових дій.

У самій заяві Шойгу, яку він зробив на розширеному засіданні колегії міністерства оборони Росії, не вказується те, що прибуття «хімічних компонентів» та присутність представників іноземної ЧВК – пов’язані між собою події. Окрім того, мова про хімічну зброю у словах Шойгу не йшла, лише про якісь «компоненти». При цьому федеральні російські ЗМІ трактували цю заяву так: США готують провокацію з використанням хімічної зброї.

Незабаром цей інформаційний «тренд» підхопив ватажок угруповання «ДНР», громадянин Росії Денис Пушилін. В ефірі російської радіостанції «Говорит Москва» він також заявив про підготовку Україною використання хімічної зброї на Донбасі.

Подібні заяви про використання Україною хімічної зброї з Росії лунають не вперше.

Так, ще 5 грудня 2018 року, невдовзі після подій у Керченській протоці, спікерка МЗС Росії Марія Захарова заявила про те, що Україна збирається використати хімічну зброю на Донбасі.

Тоді у заяві теж йшлося про підготовку «провокацій з використанням хімічної зброї».

Після цього представники угруповання «ДНР» підхопили цю заяву та наповнили новими «фактами». Йшлося про те, що Україна начебто готує наступ на територію ОРДЛО та використає, як привід для наступу, вибух та хімічне зараження Маріуполя.

Цікаво, що тоді, ще раніше за заяви МЗС Росії (29 листопада 2018 року) у підконтрольних угрупованню «ДНР» ЗМІ говорилося про те, що хімічне зараження загрожує підконтрольному Україні Бахмуту, організувати його, за їх твердженнями мали українські спецслужби. Тоді хімічну зброю нібито привезли спеціалісти з Великої Британії.

У 2016 році угруповання «ДНР» також повідомляло про підготовку Україною хімічної атаки. Тоді в угрупованні говорили, що Україна завозить на підконтрольну частину Донецької області відомі ще з Першої світової війни отруйні гази зарин та іприт.

Одне з перших подібних повідомлень було ще у 2015 році, тоді підконтрольні Росії сили звинуватили ЗСУ в обстрілі Семенівки під Слов'янськом фосфорними бомбами. Тоді провідні російські телеканали використали відеозапис десятилітньої давнини з Іраку.

У грудні 2018 року вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War) в аналітичній доповідній Russia in Review спрогнозував військову ескалацію Росії проти України. Тоді автори наголошували, що є привід припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України.

Також тоді йшлося і про те, що «Росія може готуватися до фабрикування чи реального використання хімічної зброї в Україні, щоб створити фальшивий привід для ескалації». Аналітики, що готували звіт, також наголошували, що російська пропаганда наповнює інформаційний простір повідомленнями, що Україна нібито готується до хімічної атаки на Донбасі з допомогою Заходу.

