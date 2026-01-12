Ножовий напад у школі: освітня омбудсменка закликала звертати увагу на психологічний стан дітей

Освітня омбудсменка Надія Лещик прокоментувала випадок у київській школі, де учень напав із ножем на однокласника та вчительку.

Вона висловила підтримку пораненим і вказала на важливість забезпечення психологічної допомоги «тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками – учням, педагогам і батькам».

«Хочу звернути увагу батьків на психологічний стан їхніх дітей, залучення до груп у соціальних мережах і спілкування з невідомими особами, які закликають до насильства. Звертайтеся до психологів, наразі держава має широку мережу безоплатної психологічної допомоги, також чимало громадських організацій надають безоплатні психологічні послуги!» – закликала вона.

Лещик додала, що освітні заклади мають бути безпечним простором для дітей і викладачів. Для цього, за її словами, були ухвалені зміни до закону «Про повну загальну середню освіту» щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Читайте також: Поліція: на Львівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, є загибла й поранені

Також, зазначила посадовиця, розробляється проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових правил доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти».

Омбудсменка закликала окремо унормувати застосування заходів безпеки: доступ сторонніх осіб, унеможливлення пронесення до шкіл заборонених предметів, порядок здійснення відеоспостереження та відеофіксації, застосування металодетекторів.

Крім того, Лещик назвала важливою роль педагогів, зокрема – шкільного психолога та всіх дотичних до роботи з профілактики насильства в закладі для своєчасного реагування на конфлікти, виявлення ознак агресивної поведінки, з’ясування її причин та роботі з такою поведінкою.





«У контексті цього маю зазначити, що посилення ролі психологічної служби в школах – безумовно на часі. У нинішніх умовах існує чимало викликів, які потребують ще більшої уваги психологів закладу освіти у роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Психологи повинні мати достатньо часу і ресурсу для того, щоб працювати на випередження», – додала вона.

Раніше 12 січня поліція Києва повідомила, що в одну зі шкіл столиці учень прийшов із ножем і поранив двох людей – вчительку та однокласника. За даними правоохоронців, після нападу підліток зачинився у вбиральні та ножем завдав собі поранень руки та живота. Наразі він, як і постраждалі, перебуває у лікарняному закладі, йому надається необхідна медична допомога.

У листопаді 2025 року, після інциденту зі стріляниною на території школи, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що школи «недостатньо захищені базовими засобами безпеки».



