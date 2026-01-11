Поліція: на Львівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, є загибла й поранені

У селищі Краковець Яворівського району на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила Національна поліція області 11 січня.

За попередніми даними слідства, мікроавтобус Mercedes-Вenz зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом автомобілів перебували 38-річні водії.

«Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці події. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів», – повідомляє пресслужба.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Кваліфікація передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим тимчасовим позбавленням права керувати транспортом у разі обвинувального вироку.

Нацполіція не уточнює, чи комусь повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють обставини події, анкетні дані водіїв та постраждалих уточнюються.

У Харківській області 6 січня внаслідок зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса постраждали 18 людей.



