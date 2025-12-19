Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Харкові суддя на Hyundai Accent збила двох дівчаток, діти в реанімації – ОГП

Знак аварійної зупинки, фото ілюстративне
Знак аварійної зупинки, фото ілюстративне

Суддя одного з районних судів на Харківщині 18 грудня близько 15:50, керуючи автомобілем Hyundai Accent, допустила наїзд на двох пішоходів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Встановлено, що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги. Унаслідок ДТП постраждали дві дівчини віком 13 та 14 років. З тяжкими тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано до медичного закладу. Наразі потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим

Прокурори готують повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG