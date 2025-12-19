У Харкові суддя на Hyundai Accent збила двох дівчаток, діти в реанімації – ОГП

Суддя одного з районних судів на Харківщині 18 грудня близько 15:50, керуючи автомобілем Hyundai Accent, допустила наїзд на двох пішоходів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Встановлено, що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги. Унаслідок ДТП постраждали дві дівчини віком 13 та 14 років. З тяжкими тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано до медичного закладу. Наразі потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим

Прокурори готують повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.