На Хмельниччині сталась ДТП за участю автобуса: 16 постраждалих – поліція

На Хмельниччині біля села Міцівці сталась дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля й автобуса, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

«Сталося зіткнення автомобіля «Hyundai Santa Fe» під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади», – зазначили правоохоронці.

За даними Нацполіції, внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.



