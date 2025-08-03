На Рівненщині внаслідок ДТП загинув 2-річний хлопчик – поліція

У Дубно на Рівненщині внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик, йдеться в повідомленні обласної поліції.

«Смертельна автопригода сталася сьогодні, 3 серпня, близько 13:50 на вулиці Заводській. Наразі встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів «Renault Scenic» під керуванням 68-річного рівнянина та «Ford Fiesta», водієм якого був 32-річний здолбунівчанин», – кажуть правоохоронці.

За даними поліції, внаслідок ДТП водія «Ford Fiesta», двох пасажирок мінівена, а також трьох із легковика медики доставили до лікарні.

«Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника «Ford» від отриманих травм помер у медзакладі. Слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану спʼяніння», – підсумували у відомстві.

Раніше 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про загибель в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина. Перед цим місцеве медіа повідомляло, що він загинув у ДТП.



