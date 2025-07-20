Поліція: на об’їзній дорозі біля Львова сталась ДТП, семеро постраждалих

Біля Львова на об’їзній дорозі сталась масштабна ДТП, семеро травмованих, повідомила поліція області.

За даними правоохоронців, аварія сталась 20 липня, близько 12:00 на автодорозі «Західний обхід міста Львова» у селі Рудно Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, яким керував 41-річний львів’янин.

«Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед постраждалих: четверо жителів Стрийського району віком 17-77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району», – повідомили у поліції.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження.

Відомо також, що водій BMW затриманий, поліцейські встановлюють усі обставини події.