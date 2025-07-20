У Києві померла жінка, яку збив п’яний працівник прокуратури

У Києві в реанімації померла жінка, яку 19 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі української столиці збив головний спеціаліст відділу прокуратури Андрій Молочний. Про це йдеться в повідомленні генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Раніше він же повідомляв, що винуватець ДТП намагався втекти з місця події. Результат обстеження показав, що в крові Молочного було 1,77 проміле алкоголю (в межах норми – показник 0,2 проміле).

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді», – написав очільник Офісу генпрокуратури.

Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.