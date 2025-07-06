В Угорщині перекинувся автобус із українськими дітьми – посольство

В Угорщині близько п’ятої ранку 6 липня перекинувся автобус, який перевозив українських дітей, повідомило посольство України в цій країні. За повідомленням, ДТП сталася за невстановлених обставин на автодорозі між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

«За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи. Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України. З 77 осіб, що перебували в автобусі, – 19 постраждалих, з них четверо осіб із тяжкими пораненнями, загиблих немає. Постраждалі доправлені до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок», – інформують українські дипломати.

Минулого місяця в Румунії поблизу міста Констанца перекинувся автобус з 55 українцями, серед них було 9 дітей. Автобус виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест.