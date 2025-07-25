Стефанчук повідомив про загибель депутата Рущишина

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про загибель в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина.

«З глибоким сумом повідомляю про загибель народного депутата України Ярослава Рущишина – члена депутатської фракції політичної партії «Голос», секретаря Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку» – написав він у фейсбуці.

Раніше про це повідомило видання Гал-інфо з посиланням на неназвані джерела. За даними медіа, аварія сталася о 21:45 поблизу села Бабухів на Прикарпатті. Водій мотоцикла Harley-Davidson Ярослав Рущишин не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором, який їхав в попутному напрямку.

Нардеп помер під час транспортування в лікарню.



