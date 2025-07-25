ДБР розслідує загибель народного депутата у аварії

Народний депутат від «Голосу» загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Ім’я загиблого відомство не називає, однак обставини вказують на Ярослава Юрчищина.

«Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 «Мукачево – Львів» поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого був народний депутат, в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель. Це сталося в темну пору доби і в умовах обмеженої видимості.

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Внаслідок зіткнення народний депутат зазнав тяжких травм і згодом помер у швидкій. За повідомленням, одразу після отримання повідомлення про ДТП на місце виїхала слідчо-оперативна група бюро:

«Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців».

ДБР додає, що розслідує справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого – провадження відкрив генеральний прокурор. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про загибель в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина. Перед цим місцеве медіа повідомляло, що він загинув у ДТП.