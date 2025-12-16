Автобус із українцями потрапив у ДТП в Словаччині, є постраждалі

У Словаччині вночі проти 16 грудня ночі сталася аварія за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України – про це журналістам повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у вівторок.

Подія сталася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави.

«Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України», – повідомили в міністерстві.

Відомство посилається на дані місцевих правоохоронців, за якими двох пасажирок госпіталізували з легкими травмами. Інші пасажири не потребували медичної допомоги і продовжили поїздку альтернативним транспортом. У МЗС додали, що справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.

Поліція відкрила розслідування за фактом ДТП. Водій пройшов текст на вміст алкоголю в крові, який показав негативний результат.

Раніше 16 грудня словацькі медіа повідомляли, що загалом постраждали вісім людей.



