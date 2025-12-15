Туреччина заявила про збиття некерованого безпілотника з Чорного моря

Турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який вийшов з-під контролю і наближався до повітряного простору країни, заявили у Міноборони Туреччини. За повідомленням, для перехоплення дрона підняли винищувачі F-16.

«Щоб запобігти будь-якій потенційній несприятливій ситуації, безпілотник був збитий у безпечному районі за межами житлових районів», – йдеться у повідомленні.

Кому належав збитий дрон – невідомо.

Наприкінці листопада влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі: Kairos і Virat. Обидва судна перебувають під західними санкціями як такі, що входять до «тіньового флоту» Росії, за допомогою якого вона торгує нафтою.

Джерела у Службі безпеки України стверджували, що це була спільна операція української розвідки і ВМС України.

На початку грудня атаки зазнав ще один танкер Midvolga 2, який прямував із Росії до Грузії. Представник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х заявив, що Україна не причетна до інциденту з російським судном Midvolga 2.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган засудив атаки на судна в Чорному морі, а МЗС країни закликало до якнайшвидшого припинення війни між Росією й Україною.