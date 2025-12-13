Україна запровадила санкції проти майже 700 морських суден РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти ще майже 700 морських суден. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави 13 грудня.

«Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав – зокрема, це понад 50 юрисдикцій», – вказав Зеленський у соціальних мережах.

Президент додав, що Україна працюватиме, щоб «кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також країнами-партнерами».

В указі про введення дію рішення РНБО щодо санкцій ідеться про 656 суден.