Танкер «тіньового флоту» РФ, атакований раніше дронами, сів на мілину біля берегів Болгарії

Танкер Kairos, який наприкінці листопада атакували українські дрони неподалік берегів Туреччини, сів на мілину у територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол, передає Болгарська служба Радіо Свобода.

Kairos ходить під прапором Гамбії і вважається частиною російського «тіньового флоту», який перевозить російську нафту в обхід санкцій.

За повідомленням, на борту перебуває 10 осіб, яких наразі не можна евакуювати через негоду: в морі зараз сильний шторм, проведення якихось маніпуляцій із судном виключають.

Припускають, що оскільки на момент української атаки нафти на танкері не було, її там немає і зараз.

Болгарське видання Maritime повідомляє, що танкер Kairos дотягнув до болгарських вод турецький буксир.

28 листопада біля берегів Туреччини були атаковані танкери Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії (вони включені до списків санкцій ЄС і Великої Британії як судна російського так званого «тіньового флоту»).

Вранці 29 листопада Туреччина повідомила, що Virat зазнав повторної атаки і отримав «незначні пошкодження правого борту». Постраждалих не було, судно не затонуло. МЗС Туреччини висловило стурбованість у зв язку з інцидентом.

Джерела в Службі безпеки України повідомили Радіо Свобода, що атака на два танкери наприкінці листопада була операцією української розвідки і ВМС України. Джерела зазначили, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми – вони прямували на завантаження у російський порт Новоросійськ.

Російський президент Володимир Путін 2 грудня звинуватив Україну в «піратстві» у зв’язку з атаками на танкери і заявив, що Росія може посилити атаки на українські порти, а також зазначив, що Росія може розглянути заходи і проти суден тих країн, які підтримують Україну. За його словами, Росія спроможна «відрізати Україну від моря».

Туреччина заявила, що такі удари створюють загрозу для судноплавства та екологічної безпеки в регіоні.