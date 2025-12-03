Турецька судноплавна компанія заявила про припинення операцій із Росією

Турецька компанія Besiktas Shipping – власниця нафтового танкера Mersin, який зазнав пошкоджень біля берегів Сенегалу, – заявила про припинення всіх судноплавних операцій із Росією.

«Відтепер ми більше не здійснюватимемо жодних рейсів, пов’язаних із Росією», – йдеться у заяві компанії.

Танкер Mersin, який раніше заходив до російських портів, 27 листопада стояв на якорі біля узбережжя Дакара (столиця Сенегалу). За даними судновласника, вночі сталося чотири зовнішні вибухи, які призвели до потрапляння води до машинного відділення танкера, ніхто не постраждав. У компанії запевнили, що судно залишається безпечним та стійким, а також не становить загрози для навігації чи безпеки навколишнього середовища.

«Упродовж усієї нашої діяльності ми суворо дотримувалися всіх міжнародних санкційних режимів, механізму цінового обмеження «Групи семи» та ЄС і всіх відповідних торговельних обмежень, – ідеться в повідомленні Besiktas Shipping. – Однак ситуація з безпекою в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики, яким піддаються наші судна та екіпажі, стали неприйнятними».

28 листопада біля берегів Туреччини були атаковані танкери Kairos і Virat, які ходять під прапором Гамбії (вони включені до списків санкцій ЄС і Великої Британії як судна російського так званого «тіньового флоту»). Вранці 29 листопада Туреччина повідомила, що Virat зазнав повторної атаки і отримав «незначні пошкодження правого борту». Постраждалих не було, судно не затонуло. МЗС Туреччини висловило стурбованість у зв язку з інцидентом. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України стверджували, що атака на два танкери наприкінці листопада була операцією української розвідки та ВМС України.

2 грудня російський танкер Midvolga 2, що прямував із Росії до Грузії, також зазнав атаки біля узбережжя Туреччини. У Росморрічфлоті заявили, що судно атакували безпілотники. У МЗС України заявили, що до цієї атаки Київ непричетний, натякнувши на можливу провокацію. Атаку на танкер біля берегів Сенегалу в Києві не коментували.

Російський президент Володимир Путін 2 грудня звинуватив Україну в «піратстві» у зв'язку з атаками на танкері і заявив, що Росія може посилити атаки на українські порти, а також зазначив, що Росія може розглянути заходи і проти суден тих країн, які підтримують Україну. За його словами, Росія спроможна «відрізати Україну від моря».