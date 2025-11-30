У МЗС Туреччини «занепокоєні» атакою на танкери в Чорному морі через «серйозну загрозу» судноплавству – заява

Туреччина «занепокоєна» атакою на два танкери під прапором Гамбії, що сталася 28 листопада у Чорному морі, заявив речник МЗС країни Онджю Кечелі.

За його словами, інциденти сталися у межах турецької виняткової економічної зони та створили «серйозну загрозу» судноплавству, безпеці людей, майну і довкіллю.

У МЗС наголосили, що Анкара веде контакти з усіма дотичними сторонами, щоб не допустити поширення війни на Чорне море та мінімізувати ризики для економічних інтересів Туреччини в регіоні.

Раніше влада Туреччини повідомляла про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі – після, ймовірно, «зовнішнього впливу». Обидва судна перебувають під західними санкціями як складові «тіньового флоту» Росії.

«Наступний в російський порт Новоросійськ порожній танкер KAIROS подав сигнал про займання на борту в 28 милях від нашого узбережжя, імовірно, через зовнішній вплив. Стан 25 членів екіпажу – добрий. Для евакуації моряків в район направлені наші рятувальні сили, ситуація перебуває на контролі», – говориться в повідомленні.

Друге судно VIRAT, за даними турецького відомства, повідомило, що зазнало удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі.

«На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у доброму стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем», – стверджує турецький Мінтранс.

Російські провоєнні блогери писали, що VIRAT був атакований п’ятьма морськими дронами.



Офіційних коментарів від російської сторони наразі немає.