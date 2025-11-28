Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Туреччина повідомила про пожежі на двох танкерах «тіньового флоту» Росії

Пожежа на танкері KAIROS у Чорному морі, 28 листопада 2025 року
Пожежа на танкері KAIROS у Чорному морі, 28 листопада 2025 року

Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі – після, ймовірно, «зовнішнього впливу». Обидва судна перебувають під західними санкціями як складові «тіньового флоту» Росії.

«Наступний в російський порт Новоросійськ порожній танкер KAIROS подав сигнал про займання на борту в 28 милях від нашого узбережжя, імовірно, через зовнішній вплив. Стан 25 членів екіпажу – добрий. Для евакуації моряків в район направлені наші рятувальні сили, ситуація перебуває на контролі», – говориться в повідомленні.

Друге судно VIRAT, за даними турецького відомства, повідомило, що зазнало удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі.

«На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у доброму стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем», – стверджує турецький Мінтранс.

Російські провоєнні блогери пишуть, що VIRAT був атакований п’ятьма морськими дронами.

Інші подробиці поки що не повідомляються. Коментарів від російської сторони немає.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG