Туреччина повідомила про пожежі на двох танкерах «тіньового флоту» Росії

Влада Туреччини повідомила про пожежі на двох нафтових танкерах у Чорному морі – після, ймовірно, «зовнішнього впливу». Обидва судна перебувають під західними санкціями як складові «тіньового флоту» Росії.

«Наступний в російський порт Новоросійськ порожній танкер KAIROS подав сигнал про займання на борту в 28 милях від нашого узбережжя, імовірно, через зовнішній вплив. Стан 25 членів екіпажу – добрий. Для евакуації моряків в район направлені наші рятувальні сили, ситуація перебуває на контролі», – говориться в повідомленні.

Друге судно VIRAT, за даними турецького відомства, повідомило, що зазнало удару приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі.

«На місце події було направлено рятувальні групи та комерційне судно. Усі 20 членів екіпажу на борту перебувають у доброму стані, у машинному відділенні виявлено густе задимлення. Ситуація перебуває під контролем», – стверджує турецький Мінтранс.

Російські провоєнні блогери пишуть, що VIRAT був атакований п’ятьма морськими дронами.

Інші подробиці поки що не повідомляються. Коментарів від російської сторони немає.



