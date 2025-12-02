Туреччина повідомила про нову атаку на танкер у Чорному морі

Танкер «Мідволга 2», який прямував із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив, що зазнав нападу в Чорному морі за 80 миль від узбережжя Туреччини. Про це зранку 2 грудня повідомило турецьке міністерство транспорту та інфраструктури.

На борту судна було 13 членів екіпажу. Вони повідомили, що не постраждали, допомога їм не потрібна.

«Судно з двигунами в робочому стані слідує в напрямку (турецького порту) Синопа», – йдеться в повідомленні.

Як саме був атакований танкер, не уточнюється.

За даними порталу VesselFinder, танкер «Мідволга 2» побудований у 2014 році і ходить під прапором Росії. Російська агенція ТАСС пише, що власник судна – Середньоволзька судноплавна компанія.

28 листопада танкери «Кайрос» та «Вірат» (ходять під прапором Гамбії) майже одночасно зазнали атак морських дронів. У момент атаки «Кайрос» перебував за 28 морських миль від узбережжя Туреччини, «Вірат» – за 38 миль. Наступного дня українські ЗМІ з посиланням на джерело в Службі безпеки України написали, що це була спецоперація СБУ, проведена за допомогою модернізованих дронів. Джерело заявило, що атаковані танкери «могли перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції».

Туреччина заявила, що атаки на танкери створили «серйозну загрозу для судноплавства, життя, майна та екологічної безпеки в регіоні».