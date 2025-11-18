На судні в порту Ізмаїла ліквідували пожежу. Жителі сусіднього села в Румунії почали повертатися після евакуації

Пожежу на цивільному судні, що виникла після нічної атаки на порт Ізмаїл у ніч з 16 на 17 листопада, ліквідовано. Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

В АМПУ зазначають, що ситуація є контрольованою, фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші кроки реагування.

Одночасно в порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури, додають в АМПУ.

Про те, що пожежу на судні погасили, також повідомляє румунська служба Радіо Свобода з посиланням на заступника мера Чаталкіой Джордж Маладой. Люди, евакуйовані з Чаталкіой, почали повертатися додому після скасування вранці наказу про евакуацію.

Водночас для села Плауру, яке розташоване приблизно за 200 метрів від місця події, план евакуації залишається чинним.



Танкер Orinda, пошкоджений російськими дронами поблизу Ізмаїла, йшов під турецьким прапором і стояв на якорі в порту Ізмаїл з 12 листопада 2025 року, повідомляє marinetraffic.com.

Це судно, побудоване в 2002 році, раніше плавало під прапорами Гонконгу та Сінгапуру, а вже два роки перебуває під турецьким прапором.

Через пожежу на судні влада Румунії 17 листопада вирішила евакуювати людей з усієї комуни Чаталкьой. Як повідомляє Румунська служба Радіо Свобода, згідно з переписом населення 2021 року, населення комуни становить 593 особи.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 17 листопада російські військові знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого «зафіксовано наслідки для енергетичної і портової інфраструктури».

За словами Кіпера, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден, одна людина постраждала.

Перед цим Росія завдала повітряних ударів по українських портах на Дунаї у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року. Міністерство закордонних справ Румунії 14 листопада викликало посла Росії Володимира Ліпаєва через порушення румунського повітряного простору російським безпілотником під час атаки.

Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір сусідніх з Україною держав під час атак РФ по українських містах.