Із села в Румунії евакуювали жителів після атаки РФ, що призвела до пожежі на судні зі зрідженим газом

Румунська влада евакуювала людей із села Плауру в повіті Тулча вранці 17 листопада після того, як на танкері зі зрідженим природним газом на українському березі Дунаю сталася пожежа внаслідок атаки російських безпілотників. Село Плауру розташоване з іншого боку Дунаю від українського порту Ізмаїл.

Як повідомляє Румунська служба Радіо Свобода, існував ризик вибуху, і наслідки можуть відчуватися в селі, розташованому приблизно за 3-4 кілометри. Це перший випадок за майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України, коли з румунського села евакуювали людей в результаті російських атак.

Міністерство оборони Румунії при цьому заявило, що несанкціонованих вторгнень безпілотників у румунський повітряний простір не виявлено.

В Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулчі уточнили, що на даний час евакуйовано 15 людей, причиною названа невелика відстань, близько 3-4 кілометрів, між місцем вибуху в Україні, в районі Ізмаїла, і селом Плауру.

Раніше сьогодні очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 17 листопада російські військові знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого «зафіксовано наслідки для енергетичної і портової інфраструктури».

За словами Кіпера, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден, одна людина постраждала.

Перед цим Росія завдала повітряних ударів по українських портах на Дунаї у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року. Міністерство закордонних справ Румунії 14 листопада викликало посла Росії Володимира Ліпаєва через порушення румунського повітряного простору російським безпілотником під час атаки.

Російські дрони вже неодноразово порушували повітряний простір сусідніх з Україною держав під час атак РФ по українських містах.