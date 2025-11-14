Доступність посилання

Румунія викликала посла РФ через порушення російським дроном повітряного простору

Посол Росії в Румунії Володимир Ліпаєв
Міністерство закордонних справ Румунії 14 липня викликало посла Росії Володимира Ліпаєва. Йому було надано «відчутні, достатні та переконливі докази порушення повітряного простору Румунії безпілотним літальним апаратом російських збройних сил у ніч з 10 на 11 листопада 2025 року», йдеться у пресрелізі міністерства, з яким ознайомилася румунська служба Радіо Свобода.

Фрагменти, виявлені румунською владою на місці катастрофи літака, «безсумнівно доводять його приналежність та участь у масованих атаках тієї ночі на українську цивільну інфраструктуру, розташовану поблизу кордону з Румунією», йдеться в повідомленні.

Румунська сторона під час виклику посла Російської Федерації висловила «рішучий протест проти цього неприйнятного та безвідповідального акту, який являє собою порушення суверенітету Румунії».

МЗС у Бухресті вкотре рішуче засудило «незаконні та безвідповідальні напади на українську цивільну інфраструктуру поблизу кордону з Румунією та нагадало про виключну відповідальність Російської Федерації за агресивну війну проти України».

У ніч з 10 на 11 листопада 2025 року Росія завдала повітряних ударів по українських портах на Дунаї.

