Зеленський припускає «спільні рішення» з Польщею і Румунією для збиття російських дронів

Було б справедливо обговорити спільні рішення щодо збиття дронів над Україною разом із силами інших країн, заявив президент Володимир Зеленський 20 вересня. Про це він сказав на зустрічі із журналістами 20 вересня.

«Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом», – заявив він.





Так само, на думку Зеленського, польська армія могла б збивати авіацією «все, що летить на них, і те, що летить на нас». Він припустив, що такий захист Польщі міг би поширюватися тільки на західні регіони України.

«Це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо», – додав президент.

Російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня, під час атаки РФ по Україні. Їх збили сили НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



