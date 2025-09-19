«Політичний і військовий сигнал» із метою «налякати поляків» – польський дипломат про атаку дронів РФ

Атака російськими безпілотниками, якої зазнала Польща в ніч проти 10 вересня, була сигналом від Росії з метою зменшити польські зусилля в допомозі Україні, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Він наголосив, що ця провокація Росії була радше політичним актом, аніж суто військовим, сигналом, щоб перевірити реакцію Польщі й союзників по НАТО.

«Це мав бути політичний і військовий сигнал, покликаний трохи налякати поляків. Але якими б не були наміри, вони не справдилися, не досягли мети. Це були російські дрони. Це не була помилка. Ми знаємо, що ці дрони були навмисно спрямовані на Польщу Росією. Це були дрони, які не збилися з курсу, це не було наслідком якоїсь помилки, а були спрямовані на Польщу, коли польські Збройні сили визнали, що вони не становлять загрози, просто десь ці дрони впали. Хочу підкреслити, що реакція польських збройних сил, зокрема авіації і протиповітряної оборони, була адекватною щодо рівня загрози й характеру цього вторгнення», – заявив Лукасевич.

За словами польського дипломата, Польща як держава-член НАТО отримала далекосяжну підтримку союзників.

«Реакція була такою, якої і слід було очікувати: була атакована територія держави-члена НАТО і була надана союзницька відповідь. Я б навіть сказав ‒ зразкова. У тому сенсі, що не трапилося ніякої біди, тобто ніхто не постраждав, не було поранених, загиблих. Існують різні повідомлення щодо руйнування інфраструктури. Але одне в цьому всьому є певним: повну відповідальність за ці руйнування несе виключно Росія. Саме вона надіслала ці дрони з наміром здійснити певну провокацію, надіслати похмурий політичний сигнал», – продовжив Пьотр Лукасевич.

Він також наголосив, що інцидент приведе до того, що співпраці між Польщею і Україною буде більше, а Польща готова здобути український досвід.

«Цей випадок нагадав, що війна відбувається біля польських кордонів у союзній, дружній державі ‒ Україні, але також вона переноситься на територію Польщі, Румунії, країн Балтії ‒ Литви, Латвії, Естонії, де такі вторгнення дронів і раніше мали місце. Звичайно, вони були меншими за кількістю. Тоді ще можна було говорити про певні випадковості. Вторгнення 19 дронів, безумовно, випадковістю не було. Тому, ми абсолютно не маємо жодних підстав для сумнівів, а навпаки, можемо говорити з повним переконанням, що НАТО діє і дасть відсіч у разі нападу на польську територію», – заявив дипломат.

Російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня, під час атаки РФ по Україні. Їх збили сили НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вказав на те, що значна кількість російських БпЛА потрапила до Польщі з напрямку Білорусі.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

