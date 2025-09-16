У НАТО відповіли, чи збиватимуть російські дрони над Україною

У Північноатлантичному альянсі досі утримуються від оцінок намірів Росії, що стояли за порушенням авіаційному простору НАТО російськими дронами 10 вересня, а місія «Східний вартовий» наразі не передбачає можливість збиття таких безпілотників над територією України. Про це на умовах анонімності розповів 16 вересня високопосадовець НАТО.

Появу безпілотників РФ у небі над Польщею цей чиновник знову назвав «безрозсудним і небезпечним» вчинком, і пояснив, чому його досі не названо навмисним.

«Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати», – заявив високопосадовець, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

Він зауважив, що чимало інформації можна отримати завдяки уламкам дронів, і що насамперед розслідування на місці з очевидних причин є прерогативою Польщі.

«Але, звичайно, НАТО працювало і продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України, різними способами через нашу щоденну взаємодію… Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас, і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв’язки з Україною», – наголосив посадовець альянсу.

За його словами, до місії НАТО «Східний вартовий», покликаної зміцнити східний фланг, уже долучилися або мають намір це зробити вісім держав-членів. Про її запуск керівництво НАТО оголосило за кілька днів після збиття російських дронів у польському небі. Країни-учасниці – Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія, Швеція.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чи обговорюється перспектива збиття повітряних цілей над територією України під час наближення до повітряного простору НАТО, до чого, зокрема, закликає очільник МЗС Польщі, посадовець зауважив, що місія «Східний вартовий» «поширюється лише на території союзних держав».

Операцію «Східний вартовий» розпочали спільно з країнами-учасницями альянсу для посилення охорони східних кордонів Польщі. Операція розпочалася після того, як 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло майже 20 російських безпілотників. Їх збили сили НАТО.

У збитті брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.