Небо над Україною закриють через інцидент у Польщі?

Поява російських безпілотників у польському повітряному просторі є чимось більшим, ніж просто порушенням кордону, каже старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Пітер Доран.

Після того, як Польща стала першою державою НАТО, яка збила російські безпілотники, експерт сказав Радіо Свобода, що російський лідер Володимир Путін досліджує західні оборонні системи, та закликав альянс і президента США Дональда Трампа відреагувати.

Навіть якщо дрони зійшли з курсу, а могли й ні – це не має значення

– Це перший випадок, коли країна НАТО збила російські безпілотники. Наскільки серйозний цей інцидент?

– Нічне вторгнення до Польщі є значною ескалацією зусиль Росії похитнути НАТО. Похитнути все в НАТО.

Це спроба дослідити реакцію НАТО і, що ще важливіше, це прямий виклик зусиллям президента Трампа встановити мир в Україні.

– То чому Росія робить це зараз?

– Вважаю, Володимир Путін прорахувався. Його помилка в тому, що Трамп не тиснутиме на нього, щоб він припинив розширене вторгнення в Україну. Навіть якщо дрони зійшли з курсу, а могли й ні, або ж вони оминали засоби радіоелектронної боротьби українців, це не має значення.

Порушення повітряного простору НАТО є серйозним. Путін випробовує нашу відповідь Заходу. І якщо Захід не зможе згуртуватися та продемонструвати єдиний фронт проти цих дій, ситуація буде лише гіршою.

– Якою має бути єдина відповідь? Яких заходів має вжити НАТО?

– На щастя, НАТО має багато варіантів у своєму розпорядженні, і Сполучені Штати, безумовно, повинні бути лідерами. Найважливіший з них – застосувати не статтю 5 Північноатлантичного договору, а статтю 4. Вона охоплює консультації між союзниками, і існують різні рівні консультацій.

Стаття 4 застосовувалася лише сім разів раніше і лише двічі – стосовно війни в Україні. Спочатку у 2014 році, а потім знову у 2022 році після того, як Росія розширила своє вторгнення.

Це значна ескалація з боку Путіна – тепер порушення повітряного простору НАТО – і вона вимагає такої ж значної відповіді з боку альянсу зараз.

– Які дії, на вашу думку, може вжити НАТО після консультацій?

Перекрити потік нафтодоларів, потрібних Путіну, що оплачувати цю війну. Саме тут він найслабший

– Нам потрібен єдиний сигнал від усього НАТО до Росії, який би свідчив, що майбутні вторгнення будуть зустрінуті такою ж потужною відповіддю, і разом з Європою Сполучені Штати тепер повинні виконати погрозу президента Трампа посилити економічні санкції та штрафи проти Росії.

Найголовніше: це має перекрити потік нафтодоларів, потрібних Путіну, що оплачувати цю війну. Саме тут він найслабший. Саме тут ми повинні тиснути найбільше.

– А як щодо розгортання додаткової протиповітряної оборони для запобігання майбутнім вторгненням?

– НАТО має, безумовно, подвоїти та потроїти свою протиповітряну оборону вздовж лінії фронту з Росією. Але, що ще важливіше, це порушення повітряного простору відбувається в той час, коли європейські союзники намагаються швидко збільшити свої витрати на оборону.

І ця подія підкреслює необхідність приорітизації прогалин у протиповітряній обороні не лише вздовж лінії фронту, а й для всіх держав-членів НАТО, включно з Німеччиною, Бельгією та Нідерландами.

Країни, розташовані далеко від Росії, повинні серйозно ставитися до таких загроз, оскільки Росія має можливість кинути виклик усьому НАТО.

Настав час для НАТО розширити свою систему протиповітряної оборони глибше на захід України

– Чи може ця додаткова протиповітряна оборона НАТО також охоплювати деякі частини України?

– Гадаю, зараз настав час для НАТО розширити свою систему протиповітряної оборони глибше на захід України.

Пригадаймо: на початку 2022 року розглядалася можливість так званої безпольотної зони. Деякі члени альянсу відчували дискомфорт через цей варіант, оскільки боялися, що Путін може розцінити його як ескалацію.

Однак Путін зараз ескалує проти НАТО, і настав час запровадити оборонну безпольотну зону над західною Україною.