Генштаби України й Польщі обговорили співпрацю щодо боротьби з повітряними загрозами

Начальник Генерального штабу армії Польщі Вєслав Кукула і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провели розмову, присвячену, зокрема, боротьбі з повітряними загрозами, повідомив польський Генштаб.

«Основні теми розмови стосувалися принципів обміну інформацією про повітряні загрози і можливості співпраці у впровадженні технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках розгортання безпілотників на полі бою», – йдеться в повідомленні.

У польському Генштабі наголосили, що Польща залишається солідарним союзником України і готова й надалі підтримувати її у спільних зусиллях щодо протидії російській агресії.

Український Генштаб про розмову поки що не інформував.

Розмова відбулася через день після того, як влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.