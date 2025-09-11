МЗС Польщі та Литви «вітають» готовність України надати партнерам дані про протидію атакам Росії

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, об’єднаних у форматі Люблінського трикутника, засудили заліт російських дронів у повітряний простір Польщі – про це йдеться в заяві дипломатів, отриманій Радіо Свобода 11 вересня.

Відомства назвали подію «навмисним і скоординованим ударом, який є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруги».

За заявою, дії Росії та згода Білорусі на використання її повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці країн регіону.

«Лише спільні скоординовані дії можуть гарантувати безпеку наших громадян. Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всіма наявними розвідувальними та оперативними даними з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних атак та атак безпілотників», – йдеться в заяві.

Міністерства наголошують на необхідності кращої координації та оперативної співпраці відповідних структур трьох країн, відповідальних за повітряну безпеку, для запобігання негативним наслідкам дій Росії.

Держави закликали партнерів «терміново» посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву та Польщу в зусиллях щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО та Європейського Союзу.

Заява також звертає увагу на «сплеск російської дезінформації», спричинений інцидентом. МЗС закликають суспільства трьох країн залишатися «пильними та бути обізнаними щодо зловмисних зусиль Росії із дезінформації».

«Литва, Польща та Україна разом підтверджують, що єдність, сила та співпраця – зокрема з нашими союзниками та партнерами в НАТО та ЄС – це єдині способи ефективно протидіяти російській агресії та гарантувати безпеку наших народів», – підсумовують дипломатичні відомства.





За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує «скоординовано, продумано, спільно» захищати повітряний простір: «Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими».

За його словами, під час розмов із лідерами Європи домовилися про те, що військові і представники міністерств оборони України й Польщі зустрінуться найближчим часом. Зеленський заявив, що доручив українським військовим «представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам».

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



