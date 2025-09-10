Сікорський закликав Орбана засудити агресію РФ у відповідь на його заяву щодо російських дронів у Польщі

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав владу Угорщини відмовитися від невизначеної позиції і засудити російську агресію. Він написав про це 10 вересня у соцмережі X, реагуючи на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Орбан назвав порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним і закликав до «миру у війні між Росією й Україною».

«Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з безпілотниками. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним. Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією й Україною є розумною і раціональною. Життя в тіні війни сповнене ризиків і небезпек. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення миру», – написав Орбан у X.

«Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви повинні припинити займати невизначену позицію і засудити російську агресію. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити посилення санкцій проти агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС», – відповів йому Сікорський.

Раніше влада Польщі заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».