Дронова атака РФ на Польщу. Як це може змінити війну в Україні?

Оперативне командування Збройних сил Польщі вранці 10 вересня повідомило про порушення повітряного простору країни ударними дронами Росії.

«Минулої ночі повітряний простір Польщі порушила величезна кількість російських дронів. Ті дрони, які становили пряму загрозу, були збиті», – заявив пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За останніми даними, в повітряний простір Польщі могло проникнути близько двох десятків дронів, заявив президент України Володимир Зеленський.

Військовий портал Defense Express пише, що маршрут російських дронів збігається з основними напрямками на Варшаву і Люблін, а також з двома з трьох постів дальнього радіолокаційного контролю на східному кордоні.

За фото знайдених у Польщі дронів Defense Express визначили, що це «Гербери», які Росія зазвичай використовує як фальшиві цілі або для розвідки.

Міністерство оборони Росії стверджують, ніби Росія завдавала ударів дронами «по військових цілях у Львівській області» України і що цілей на території Польщі у Москви не було. Також у відомстві вказали, що готове до переговорів з Міноборони Польщі «на цю тему».

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс перебуває «насторожі і буде захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО».

