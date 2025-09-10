Зеленський після атаки дронів РФ по Польщі: тільки спільні європейські сили можуть дати захист

Президент Володимир Зеленський після атаки російських дронів по Польщі заявив, що Україна пропонує «скоординовано, продумано, спільно» захищати повітряний простір.

«Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими… Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія – так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 10 вересня.

За його словами, під час розмов із лідерами Європи, зокрема з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою уряду Італії Джорджею Мелоні, і з генсекретарем НАТО Марком Рютте домовилися про те, що військові і представники міністерств оборони України й Польщі зустрінуться найближчим часом. «Я доручив нашим військовим представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам», – зазначив президент.

Він висловив жаль через те, що «станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів», «реакції саме діями».

«Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань», – сказав голова держави.

Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

«Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом… Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові», – зазначив посадовець.

Генеральний секретар наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в оборону НАТО й підтримувати Україну. Він, утім, не дав прямої відповіді на запитання, чи були російські дрони навмисне скеровані на територію Польщі, на чому, зокрема, наголошують чільна дипломатка ЄС Кая Каллас, прем’єр Чехії Петр Фіала і український президент Володимир Зеленський. Рютте сказав, що повна оцінка ситуації ще триває.

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.