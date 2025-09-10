Голова МЗС Польщі: вважаємо, що російські дрони не збилися з курсу, а були націлені навмисно

Польща не сумнівається в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Минулої ночі повітряний простір Польщі 19 разів порушували безпілотники російського виробництва. За нашою оцінкою, вони не збилися з курсу, а були навмисно націлені», – написав Сікорський у соцмережі X.

У відеозверненні він повідомив, що через інцидент Польща вдалася до відповідних дій. «Перше, Польща активувала статтю 4 НАТО, яка передбачає спільні консультації союзників по НАТО, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Ми вважаємо, що російська провокація вимагає подальшого посилення східного флангу НАТО. Друге: представника посольства РФ викликали до МЗС Польщі й вручили ноту протесту», – сказав Сікорський.

За його словами, влада Польщі бореться з дезінформацією, яку Росія намагається поширювати після атаки.

«Я знаю: Росія заявляє, що немає доказів, що це були російські дрони, навіть натякаючи на українську провокацію. Це очікувано. Брехня і заперечення – це стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа. Третє, ми боремося проти дезінформації… Кожен, хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду», – наголосив польський міністр.

За його словами, Польща, ЄС і НАТО «не дадуть себе залякати і продовжать підтримувати хоробрий український народ».

«Настав час для російського керівництва зрозуміти, що спроба відбудувати останню імперію Європи приречена на провал», – заявив Сікорський.

Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

«Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом… Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові», – зазначив посадовець.

Генеральний секретар наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в оборону НАТО й підтримувати Україну. Він, утім, не дав прямої відповіді на запитання, чи були російські дрони навмисне скеровані на територію Польщі, на чому, зокрема, наголошують чільна дипломатка ЄС Кая Каллас, прем’єр Чехії Петр Фіала і український президент Володимир Зеленський. Рютте сказав, що повна оцінка ситуації ще триває.