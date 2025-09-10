НАТО готове до оборони – Мерц після обговорення в альянсі атаки дронів РФ у Польщі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що НАТО готове до оборони», коментуючи порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й обговорення цього на Раді НАТО.

«Федеральний уряд Німеччини найрішучіше засуджує ці агресивні дії Росії. Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО і ЄС. Ці нерозсудливі дії є частиною довгого ланцюга провокацій у Балтійському регіоні і на східному фланзі НАТО. Добре, що Польща разом зі своїми союзниками по НАТО змогла своєчасно розпізнати й усунути цю загрозу. На прохання Польщі Рада НАТО обговорила сьогодні дії Росії, відповідно до статті 4-ї Договору про НАТО. НАТО готове і залишається готовим до оборони», – написав Мерц у соцмережі X.

Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

«Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом… Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові», – зазначив посадовець.

Генеральний секретар наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в оборону НАТО й підтримувати Україну. Він, утім, не дав прямої відповіді на запитання, чи були російські дрони навмисне скеровані на територію Польщі, на чому, зокрема, наголошують чільна дипломатка ЄС Кая Каллас, прем’єр Чехії Петр Фіала і український президент Володимир Зеленський. Рютте сказав, що повна оцінка ситуації ще триває.