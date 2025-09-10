Трамп відреагував на атаку російських дронів у Польщі

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними безпілотниками.

Короткий пост без подробиць американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі безпілотниками? Ну от!».

Раніше американські ЗМІ повідомили з посиланням на Білий дім, що Трамп, як очікується, поговорить з президентом Польщі Каролем Навроцьким 10 вересня, і що президент й адміністрація США «відстежують повідомлення з Польщі».

Влада Польщі сьогодні заявила, що під час нічної атаки по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».