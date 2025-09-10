Туск: «величезна кількість» російських дронів порушила повітряний простір Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що дрони, збиті в Польщі вранці 10 вересня, були російськими:

«Минулої ночі повітряний простір Польщі порушила величезна кількість російських дронів. Ті дрони, які становили пряму загрозу, були збиті».

Туск додав, що перебуває на постійному зв’язку з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте і союзниками Польщі.

Читайте також: Підсумки атаки РФ: «щонайменше» 8 російських БПЛА полетіли в напрямку Польщі – Повітряні сили

За даними Повітряних сил України, щонайменше вісім безпілотників, запущених російською армією, перетнули державний кордон у напрямку Польщі.

Російська сторона наразі не коментувала ці заяви.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.

Згодом польська поліція повідомила про виявлення пошкодженого дрона в Люблінському воєводстві.



