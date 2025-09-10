Підсумки атаки РФ: «щонайменше» 8 російських БПЛА полетіли в напрямку Польщі – Повітряні сили 

Російські війська завдали чергового комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного, повітряного та морського базування вночі проти 10 вересня, заявляє командування Повітряних сил вранці в середі.

Військові звітують про виявлення радіотехнічними військами 458 засобів повітряного нападу, в тому числі:

415 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів, запущених із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також із мису Чауда в окупованому Криму, з них 250 – «Шахеди»

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області РФ, акваторії Чорного моря

одна балістична ракета «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За зведенням, сили протиповітряної оборони збили або подавили 413 повітряних цілей, в тому числі 386 БПЛА і 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/«Калібр»/Х-59(69).

Військові попередньо зафіксували влучання 16 ракет та 21 ударного дрона на 17 локаціях. Раніше стало відомо про одного загиблого й одного пораненого в Житомирській області.

«Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща», – додають військові.





Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







