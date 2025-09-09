Шмигаль на «Рамштайні» заявив, що Україні потрібні додаткові 10 систем Patriot

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», що Україні терміново потрібні додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK.

«Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох зенітно-ракетних комплексів Patriot PAC-3», – написав міністр у телеграмі 9 вересня.

Крім того, за словами Шмигаля, для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:

PURL, при чому, як заявив міністр, потрібен чіткий графік регулярного фінансування і постачання пакетів озброєнь

шість мільярдів доларів на виробництво дронів (перехоплювачів для захисту економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво і військові цілі

закласти 60 мільярдів доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи й України

санкції і конфіскація заморожених російських активів, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни.

Сьогодні в Лондоні відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Більшість учасників приєдналися онлайн. Український міністр був у Лондоні особисто. Крім того, особисто в зустрічі брали участь міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Великої Британії Джон Гілі, а також генсекретар НАТО Марк Рютте.

До Контакної групи входять близько 50 країн, які координують надання військової підтримки Україні. Відкриваючи засідання, міністри оборони Великої Британії й Німеччини, оголосили про нові ініціативи з військової допомоги Україні.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна ініціює нову програму «глибоких ударів» і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для української оборонної промисловості. Також він повідомив, що Німеччина перебуває у процесі постачання двох повних систем ППО Patriot до України.

Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі оголосив, що протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує виробництво й передачу Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, які виготовляють у Британії.