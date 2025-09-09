Після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня та оголошення президентом Франції, що план розгортання європейських військ в Україні після перемирʼя готовий, депутати Європарламенту провели дебати під час сесії у Страсбурзі 9 вересня та дали свою оцінку запропонованим гарантіям безпеки.

Німецький євродепутат, доповідач щодо України, Міхаель Ґалер наполіг на необхідності якісніше посилювати обороноздатність України зараз з огляду на відсутність ознак наближення до перемирʼя.

«Оскільки [лідер Росії Володимир] Путін не хоче миру, навіть не хоче припинення вогню, ми погоджуємося вимагати від наших урядів посилити здатність України захищатися. Кожен повинен надати все, що може. Німеччині, щоб виконати це завдання, слід розпочати навчання українців на ракетних установках Taurus і якнайшвидше їх поставити, аби це справді змінило ситуацію», – заявив Галлер і додав, що для реалізації цього «не потрібні німецькі солдати на місці, як дехто заявляє».

Ще один представник Німеччини, євродепутат Сергій Лагодинський, наполіг, що «миру не буде без гарантій миру». Він зазначив, що присутність європейських військ на території України не слід плутати з ескалацією.

«Європейська присутність – це не війна, це мир. Це частина дипломатії. Якщо ми після умиротворення забезпечуємо присутність, то це – гарантія миру, а не воєнна операція», – заявив Лагодинський і наполіг, що участь німецьких військових також необхідна.

Серед тих, хто виступали проти військової присутності європейців в Україні, були переважно представники крайніх правих та крайніх лівих сил.

«Не існує гарантій без ризику, що доведеться воювати, якщо буде потрібно. І я кажу вам як переконаний патріот і сувереніст: жодна крапля італійської крові не буде пролита за цю війну, яка не захищає нашу батьківщину і не захищає наші національні інтереси», – переконував талієць Роберто Ванначчі, із крайньої правої групи «Патріоти Європи».

Уряди Італії та Німеччини сигналізують про неготовність відсилати громадян-солдатів в складі повоєнної стримуючої місії для України, хоча готові підтримувати ініціативу іншими способами у групі з 26 країн.

Євродепутат з Франції, яка ініціює створення європейського контингенту військ для України, П’єр-Ромен Тіонне розкритикував наявні плани надання гарантій безпеки для України.

«Ці плани – жахливе визнання безсилля. Вони не лише дійсні тільки у разі схвалення Америки, без якої не буде ні розвідки, ні спостереження, ні виявлення. Але понад усе вони кажуть світові: «Ми, європейці, не змогли запобігти цьому вторгненню. Ми не змогли визначити результат конфлікту. Але повірте нам, ми діятимемо, коли він закінчиться, якщо ми захочемо і нам буде це дозволено», – заявив П’єр-Ромен Тіонне.

Бельгійська євродепутатка Гільде Ваутманс підтримала ідею формалізованих гарантій, але порадила «не випереджати події» та зосередитись на тому, що треба робити зараз.

«Європа збільшила свою військову допомогу Україні, але цього далеко не достатньо. Минулого тижня ми всі бачили, як Росія розпочала одну зі своїх найсмертоносніших атак на Україну», – заявила євродепутатка і закликала посилити санкції, бо наразі російська економіка «не руйнується, як прогнозувалося».

«Ми також занадто м’які до третіх країн і компаній, які досі постачають Росії чіпи та інші точні інструменти, що дозволяють їм створювати стратегічну зброю,» – наполягла Гільде Ваутманс.

За результатами дебатів євродепутати ухвалили резолюцію, якою підтверджують свою тверду відданість забезпеченню безпекових гарантій для України та заявляють, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для зміцнення українських збройних сил і оборонної промисловості.

Резолюції Європарламенту не мають обов’язкової юридичної сили для держав-членів чи Єврокомісії і мають рекомендаційний характер, але відображають офіційну позицію парламенту.