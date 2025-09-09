80% із обіцяних 2 мільйонів боєприпасів для України вже надано – Каллас

Європейський Союз виконав 80% плану постачання Україні двох мільйонів артилерійських боєприпасів. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, виступаючи 9 вересня в Європарламенті.

«Ми прагнемо досягти 100% до жовтня. І все це для того, щоб Україна могла захищати себе, своїх цивільних і відбивати агресію», – оголосила Каллас.

Головна дипломатка ЄС також повідомила, що Євросоюз уже підготував близько 80 тисяч українських військових. «Ми є найбільшим тренувальним партнером Збройних сил України. Ми також почали працювати над зміною мандату нашої місії, щоб мати змогу тренувати військових і в Україні», – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що з початку повномасштабної війни країни ЄС надали Україні майже 169 мільярдів євро підтримки, з яких понад 63 мільярди євро – військова допомога.

Також Україна в межах чеської ініціативи (вона діє паралельно зі спільним планом ЄС) отримала в 2025 році мільйон боєприпасів великого калібру, заявив 13 серпня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Раніше газета Financial Times повідомляла, що європейські оборонні компанії розширюють свої виробничі потужності втричі швидше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Єврокомісар з оборони Андрюс Кубіліус повідомив виданню, що до кінця 2025 року виробництво боєприпасів у Європі зросте з 300 тисяч до 2 мільйонів одиниць на рік, що означає семикратне збільшення виробництва, зокрема артилерійських снарядів, ракет та вибухових речовин.



