Німеччина обіцяє сповістити, чи відправлятиме війська в Україну, коли буде зрозуміла роль США

Німеччина ухвалить рішення військової участі у гарантіях безпеки для України, коли будуть зрозумілі роль США і результати переговорів. Про це йдеться у заяві за результатами зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня на сайті федерального уряду Німеччини.

Зокрема, у тексті заяви йдеться про те, що європейські країни готові «після досягнення переговорного рішення зробити вирішальний внесок у сильні гарантії безпеки» для України. Німеччина також братиме участь у цьому, і головним у цьому процесі має бути саме підтримка ЗСУ – фінансування, озброєння і підготовка українських збройних сил, заявили в німецькому уряді.

«Федеральний уряд готовий розширювати цю діяльність. Щодо військової участі Німеччина ухвалить рішення у належний час, коли будуть уточнені рамкові умови. Це стосується, зокрема, характеру й масштабу участі США, а також результатів переговорного процесу», – йдеться у заяві німецького уряду.

Також уточнюється, що рішення про відправку німецьких військ в Україну має ухвалювати Бундестаг, тобто німецький парламент.

4 вересня у Парижі пройшло засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів. Президент України Володимир Зеленський долучився до нього особисто. Учасники дзвонили також президенту США Дональду Трампу.

Французький президент повідомив за результатами засідання, що 26 країн погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі», щоби надати безпекову підтримку Україні «наступного дня після припинення вогню».

На уточнювальне запитання про те, чи є серед цих 26 країн Німеччина, Польща й Італія, які особливо вагалися з ідеєю відправки військ, Макрон відповів, що є, але уточнив, що не усі з цих 26 країн долучаться саме відправленням військ. За його словами, вони можуть долучитися до відновлення української армії.

«У кожного з нас є власні формати участі: одні розгортають війська на місці, інші залишаються в країнах-членах НАТО чи надають свої бази», – сказав французький президент.

Підтримку США цих гарантій мають остаточно уточнити у найближчі дні, повідомив Емманюель Макрон.

Раніше поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили, що останніми тижнями дискусії просуваються інтенсивніше: десять із 21 держави, готової працювати над гарантіями безпеки України, згодні направити на її територію своїх солдатів, коли бойові дії будуть завершені.

Серед держав, згодних піти на такий крок, – Велика Британія й Франція, що очолюють «Коаліцію охочих», а також – Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди, Австралія.

Німеччина, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поки міркує, яку позицію зайняти, й головним чином це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту. Керівництво Німеччини не впевнене, яким буде результат.