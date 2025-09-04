26 країн зобов’язалися долучитися до гарантування повоєнної безпеки України – Макрон

Двадцять шість країн погодилися зробити свій внесок у безпеку України після можливого припинення вогню або мирної угоди з Росією, заявив 4 вересня за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Парижі президент Франції Емманюель Макрон.

«Нині 26 країн офіційно зобов’язалися, кілька інших ще уточнюють позицію, але саме 26 погодилися розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі, щоби надати цю безпекову підтримку Україні наступного дня після припинення вогню», – сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що це – «не сили для ведення війни проти Росії, а сили, які повинні гарантувати мир і чітко надати стратегічний сигнал. Вони розгортатимуться в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в регіонах, що зараз визначаються. Їхня мета – запобігти будь-якій новій великій агресії й чітко залучити 26 держав до тривалої безпеки України».

На уточнювальне запитання про те, чи є серед цих 26 країн Польща, Німеччина й Італія, які особливо вагалися з ідеєю відправки військ, Макрон відповів, що є, але зазначив, що не усі з цих 26 країн долучаться саме відправленням військ. За його словами, вони можуть, наприклад, допомогти з відновленням української армії.

«У кожного з нас є власні формати участі: одні розгортають війська на місці, інші залишаються в країнах-членах НАТО чи надають свої бази», – уточнив французький президент.

Макрон також дав зрозуміти, що припинення вогню достатньо для розміщення контингенту в Україні. «Ми завжди говорили, що для того, щоби припинення вогню привело до тривалого миру, потрібні надійні гарантії безпеки – саме це ми й робимо. Останніми місяцями ми бачили зміни: пропозиція припинення вогню, схвалена президентом Зеленським, була американською пропозицією, зрештою відхиленою президентом Путіним, який поставив під сумнів мирну угоду. Насправді, у будь-якій формі – чи то припинення вогню, чи перемир’я, чи мирний договір – у день, коли конфлікт припиняється, розгортаються гарантії безпеки. І ми їх саме так і задумували», – сказав він.

Президент Франції додав, що за підсумками саміту сторони вирішили розпочати політичну й юридичну роботу для конкретизації цих гарантій безпеки всіма країнами коаліції спільно з Україною.

«Після цього ми провели дзвінок із президентом Трампом, де змогли все це узгодити. Висновки цього дзвінка прості. У найближчі дні ми остаточно узгодимо американську підтримку цих гарантій безпеки. США, як я вже сказав, були залучені на всіх етапах процесу, і я хочу подякувати як військовим, так і цивільним і політичним керівникам, які вели цю роботу. Тож у найближчі дні ми остаточно підтвердимо американську підтримку», – наголосив Макрон.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Макроном заявив, що Київ і його союзники вже розуміють загальну структуру гарантій безпеки.

Він зазначив, що кожна країна, яка готова зробити свій внесок, готує відповідні документи, які визначать рамки співпраці.

«Сильна українська армія матиме вирішальне значення для будь-яких подібних зобов’язань», – наголосив Зеленський, закликавши європейські оборонні компанії максимально активізувати свою роботу для підтримки оборонного потенціалу України.

Очікується, що пакет гарантій безпеки включатиме дипломатичні, фінансові і військові елементи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

4 вересня у Парижі пройшло засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів. Президент України Володимир Зеленський долучився до нього особисто. Учасники дзвонили також президенту США Дональду Трампу. Формат об’єднує понад 30 держав, готових надати Україні гарантії безпеки після завершення нинішньої російської агресії.

Раніше поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили, що засідання «Коаліції охочих» у Парижі завершилося домовленостями надалі посилювати обороноздатність України. Конкретику в цьому напрямку їй запропонували понад два десятки країн із більш як 30 держав-учасниць, кажуть джерела.

Дипломати, не називаючись, розповіли, що останніми тижнями дискусії просуваються інтенсивніше: десять із 21 держави, готової працювати над гарантіями безпеки України, згодні направити на її територію своїх солдатів, коли бойові дії будуть завершені.

Серед держав, згодних піти на такий крок, – Велика Британія й Франція, що очолюють «Коаліцію охочих», а також – Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди, Австралія.

Німеччина, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поки міркує, яку позицію зайняти, й головним чином це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту. Керівництво Німеччини не впевнене, яким буде результат.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що європейські країни повинні будуть взяти на себе більшу частину тягаря щодо надання гарантій Україні, а Вашингтон підтримуватиме операції «ймовірно... з повітря».

Трамп не надав подробиць щодо того, які саме повітряні сили США будуть надані, але заявив, що Вашингтон може підтримати розгортання європейських військ, підтримане «Коаліцією охочих».

Росія раніше відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а президент РФ Володимир Путін попередив, що Москва готова «вирішити всі свої завдання військовим шляхом», якщо прийнятної мирної угоди не буде знайдено.