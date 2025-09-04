Зеленський: потужності Європи з оборонного виробництва недостатні, є розуміння, як нарощувати

На зустрічі «коаліції охочих» вдалося досягти «конкретики» щодо виробництва озброєння, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 4 вересня.

Він згадав про можливості оборонної промисловості Європи, назвавши їх недостатніми.

«Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло як нарощувати. Обсяги мають бути більшими, швидкість має бути більша», – заявив Зеленський.

Читайте також: «Фламінго», «Нептун» та інші. Як Україна створює ракетну індустрію

Президент вказав на те, що в Україні є «значні виробничі потужності», які зараз не використовуються через брак коштів.

«Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблені в нас. Українці в цьому успішні, я вважаю, якісні, і ми маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві», – сказав він.

Зеленський назвав критично важливим технологічне лідерство Європи – «це своя здорова промисловість і достатньо робочих місць, достатньо інвестицій, достатньо взаємодії, лідерства в глобальній конкуренції». За його словами, Київ підтримує лідерство Європи в рамках створення нових гарантій безпеки.

Читайте також: До 30 тисяч іноземних солдатів в Україні: стали відомі деталі засідання «Коаліції охочих» у Парижі

Президент Франції, своєю чергою, вказав на «абсолютну трансформацію» здатності України, зокрема, виробляти безпілотники, і висловив бажання підтримувати споможність України самостійно виробляти зброю.

У серпні стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.





