У Росії скасовують концерти, фестивалі та форуми. Українські дрони змінили життя росіян

Загроза атак безпілотників змінила культурне та суспільне життя в російських регіонах: влада скасовує фестивалі, концерти та спортивні події, обмежує роботу парків і торговельних центрів, а організатори поспіхом переносять заходи до інших міст. Під ударом опинилися не лише прикордонні території, а й регіони, що розташовані в глибині країни – від Бєлгорода і Курська до Калузької області та Удмуртії. Російська служба Радіо Свобода дослідила, які заходи в Росії були скасовані цього літа на тлі атак дронів.

21 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що для перемоги у війні потрібна здатність контратакувати: «Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника».

Президент Володимир Зеленський погодився з Трампом, що вести війну для захисту України треба «не тільки в обороні».

Прикордонні та південні регіони Росії

Російські регіони, що межують з Україною, регулярно зазнають атак безпілотників, через що влада не лише скасовувала всі масові заходи, а й обмежувала роботу громадських місць. Так, у Бєлгороді після масштабної атаки дронів 14 серпня закладам громадського харчування на кілька днів заборонили обслуговувати відвідувачів на відкритих майданчиках, також були закриті великі торговельні центри. Крім того, на дві доби закрили парки, сквери, пляжі та інші місця масового скупчення людей.

У Курську в цей же період з міркувань безпеки скасували кілька заходів: влада закрила майданчик фестивалю «Літо на Полугорі», скасувала концерти та святкові події, зокрема «День освіти» та ювілейний зліт прийомних сімей «#СІМ’Я46» – у цьому заході, як повідомляється, планував взяти участь в.о. губернатора регіону Олександр Хінштейн.

У Краснодарському краї також скасовували всі масові заходи, зокрема після атаки безпілотників на Слов’янський район 8 і 9 серпня – тоді не відбулися «Великі сімейні вихідні» та спортивні змагання. По всьому регіону майже дві доби діяв режим небезпеки через безпілотники – Міноборони Росії відзвітувало, що за цей період над Краснодарським краєм збили 84 дрони.

Після атак безпілотників співак Navai скасував усі свої концерти на півдні Росії, пише телеграм-канал Mash. З 15 по 18 серпня він мав виступати в Сочі, Геленджику, Краснодарі та Ростові-на-Дону. За даними Mash, співак ухвалив це рішення після атаки безпілотників на Сочі, де тоді виступав репер Akon – стверджується, що охорона попросила його сховатися у ванній кімнаті апартаментів під час повітряної тривоги. Концерт зрештою відбувся.

Фестиваль Signal

Фестиваль електронної музики Signal, який проходить з 2017 року в арт-парку «Нікола-Ленівець» у Калузькій області, цього разу перенесли до Москви. Він був запланований на 14–18 серпня, однак незадовго до початку стало відомо, що місцева влада Калузької області відмовилася його погодити. Причиною назвали «потенційні ризики, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів».

Організатори заходу розповіли, що офіційної заборони вони так і не отримали, проте 8 серпня адміністрація сільського поселення, на території якого розташований арт-парк, повідомила їх «про недоцільність проведення фестивалю». «У сформованих умовах реалізація проєкту в Ніколі-Ленівці стала неможливою», – заявили організатори. У результаті ухвалили рішення перенести фестиваль до Москви, де він пройшов на різних майданчиках.

Водночас у парку «Никола-Ленивец» цього літа відбулися інші масові заходи: фестиваль ландшафтних артоб’єктів «Архстояние», фестиваль сучасного мистецтва «Архстояние Дитяче», а також фестиваль Sport-Marafon Fest, у якому взяли участь понад п’ять тисяч спортсменів. Крім того, у серпні в Калузькій області пройшов військово-історичний фестиваль «Велике стояння на річці Угрі 1480 року», а в липні неподалік села Риляки кілька днів тривав фестиваль авторської анімації «Безсоння».

Форум «Армія-2025»

Цього року Міноборони Росії вперше від початку війни в Україні скасувало форум «Армія-2025», який із 2015 року проводився у парку «Патріот» у підмосковній Кубинці. Спершу захід тривав тиждень, але 2024 року його скоротили до трьох днів.

Цього разу форум був запланований на 11–14 серпня й мав пройти у закритому режимі. Організатор заходу заявив про його перенесення на пізніший термін, проте точних дат не назвав. Причину скасування форуму також не розкрили.

Першою можливою причиною аналітики розслідувальної групи Conflict Intelligence Team назвали загрозу ударів дронів. Цього літа українські безпілотники дедалі активніше завдають ударів по російських нафтогазових, військових і логістичних об’єктах, зокрема тих, що розташовані значно далі від Кубинки.

Татарстан

У Єлабузькому районі Татарстану, де виробляють російські ударні дрони, у середині липня скасували всі заплановані масові заходи. Голова муніципалітету Рустем Нурієв заявив, що українські безпілотники намагаються проникати на територію району «практично щодня».

Раніше цього літа в Єлабузі з міркувань безпеки скасували міжнародний музичний фестиваль Бориса Березовського «Літні вечори в Єлабузі» та всеросійський Спаський ярмарок – влада вирішила перенести ці заходи на наступний рік.

У Єлабузькому районі розташована особлива економічна зона «Алабуга», де після російського вторгнення в Україну було налагоджене виробництво іранських дронів Shahed, які в Росії прийняли на озброєння під назвою «Герань-2». Попри те, що завод розташований більш ніж за тисячу кілометрів від України, він неодноразово зазнавав ударів українських безпілотників. Остання атака відбулася 15 червня – тоді загинули двоє людей, ще понад десятеро дістали поранення.

Удмуртія

На початку липня влада Іжевська скасувала всі масові заходи після атаки безпілотників на місцеве підприємство. Українська сторона заявила, що удару зазнав Іжевський електромеханічний завод «Купол» – один із виробників зенітно-ракетних комплексів «Тор» та ударних дронів «Гарпія-А1». Джерело Української служби BBC у Службі безпеки України повідомило, що відстань до цілі становила понад 1300 кілометрів. Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще 35 отримали поранення.

Після цього місцева влада скасувала автопробіг, присвячений «дню ветеранів бойових дій», концерт у Літньому саду імені Максима Горького та світлову інсталяцію на світломузичному фонтані, а також мітинг-концерт з нагоди п’ятиріччя присвоєння Іжевську звання «Місто трудової доблесті».

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом. Загалом, за час повномастабної війни від 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих. Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.



