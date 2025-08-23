Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

«Зараз я значно більш оптимістичний» – Кубілюс про інвестиції в оборонну промисловість України

За словами Андрюса Кубілюса, деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але «наразі чітких цифр ми не маємо»
За словами Андрюса Кубілюса, деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але «наразі чітких цифр ми не маємо»

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що має більше оптимізму щодо використання європейськими країнами нового інструменту позик SAFE у 150 мільярдів євро для інвестицій в українську оборонну промисловість. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода 23 серпня.

«Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити (з фонду – ред.) на 150 мільярдів. Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України», – заявив Кубілюс, спілкуючись із журналістами в Брюсселі.

За його словами, деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але «наразі чітких цифр ми не маємо».

Читайте також: Після Вашингтона: що означають переговори Зеленського, Трампа і ще семи європейських лідерів

Раніше, навесні, Кубілюс закликав країни інвестувати в українську оборонку і висловлював стурбованість, що не чув намірів брати кредити саме для закупівель в Україні.

«Зараз я значно більш оптимістичний», – сказав єврокомісар кореспондентці Радіо Свобода.

Кубілюс сказав, що не готовий наразі коментувати, чи готові країни ЄС профінансувати закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів, як про це після перемовин у Вашингтоні заявляв Зеленський. Проте він назвав ці перемовини важливими та звернув увагу на те, що «Путін нервує, він намагається дискредитувати ту зустріч».

«Я бачу значно більше сильних та обʼєднаних дій з боку ЄС разом з американцями», – сказав посадовець.


Він додав, що європейська оборонна індустрія має більший інтерес в українській оборонній промисловості, ніж навпаки:

«Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію».

Як приклад Кубілюс навів перші ініціативи співпраці, такі як BraveTech EU та EDIP (European Defence Industry Programme) – програми ЄС, запропоновані Європейською Комісією для фінансової підтримки, зміцнення та стимулювання співпраці в оборонній промисловості Європейського Союзу та України.

Раніше президент Володимир Зеленський називав власне виробництво зброї серед складових гарантій безпеки для України.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG