«Зараз я значно більш оптимістичний» – Кубілюс про інвестиції в оборонну промисловість України

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що має більше оптимізму щодо використання європейськими країнами нового інструменту позик SAFE у 150 мільярдів євро для інвестицій в українську оборонну промисловість. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода 23 серпня.

«Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити (з фонду – ред.) на 150 мільярдів. Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України», – заявив Кубілюс, спілкуючись із журналістами в Брюсселі.

За його словами, деякі країни вже вказують, що використають позики для України, але «наразі чітких цифр ми не маємо».

Раніше, навесні, Кубілюс закликав країни інвестувати в українську оборонку і висловлював стурбованість, що не чув намірів брати кредити саме для закупівель в Україні.

«Зараз я значно більш оптимістичний», – сказав єврокомісар кореспондентці Радіо Свобода.

Кубілюс сказав, що не готовий наразі коментувати, чи готові країни ЄС профінансувати закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів, як про це після перемовин у Вашингтоні заявляв Зеленський. Проте він назвав ці перемовини важливими та звернув увагу на те, що «Путін нервує, він намагається дискредитувати ту зустріч».

«Я бачу значно більше сильних та обʼєднаних дій з боку ЄС разом з американцями», – сказав посадовець.





Він додав, що європейська оборонна індустрія має більший інтерес в українській оборонній промисловості, ніж навпаки:

«Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію».

Як приклад Кубілюс навів перші ініціативи співпраці, такі як BraveTech EU та EDIP (European Defence Industry Programme) – програми ЄС, запропоновані Європейською Комісією для фінансової підтримки, зміцнення та стимулювання співпраці в оборонній промисловості Європейського Союзу та України.

Раніше президент Володимир Зеленський називав власне виробництво зброї серед складових гарантій безпеки для України.