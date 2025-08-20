Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром»

Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила за результатами конкурсу генеральним директором Германа Сметаніна – раніше він вже обіймав цю посаду.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба товариства, пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів.



Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія зауважив, що Сметанін здобув «унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні».

«Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію», – вважає Ломджарія.

Сметанін донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості, яке увійшло в структуру Міністерства оборони після змін в уряді. При цьому президент Володимир Зеленський висловив очікування, що він очолить «Укроборонпром».

Вперше Сметанін очолював «Укроборонпром» з червня 2023 року по вересень 2024 року.



