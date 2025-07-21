Зміни в уряді: Кабмін інтегрував Мінстратегпром у Міноборони і перейменував Мінекономіки

Кабінет міністрів ухвалив низку змін у структурі уряду, передає його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук 21 липня.

Зокрема, за його словами, Міністерство соціальної політики перейменували на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Міністерство національної єдності реорганізують шляхом приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

«Установлено, що Міністерство національної єдності продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, якому передаються функції та повноваження Міністерства національної єдності. Установлено, що Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності є правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства національної єдності», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, уряд перейменував Міністерство економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України:

«Прийнято рішення ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України».

Мельничук повідомляє про створення комісію з ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.





Також уряд ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та поклав його функції на Міністерство оборони. Міноборони є правонаступником майна, прав і обов’язків Мінстратегпрому.

Кабмін також виклав у новій редакції Положення про міністерство оборони України, яке передбачає, що Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та втілює:

державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період

державну промислову політику

державну військово-промислову політику

державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі

формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони.

Зранку 17 липня парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України.



