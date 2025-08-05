Угода США з НАТО щодо зброї: Україна в підвішеному стані?

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Після нещодавньої угоди з європейськими союзниками НАТО щодо закупівлі американської зброї, включно з ракетами Patriot, Україна з нетерпінням чекає, чи зможуть ці домовленості забезпечити терміново необхідну їй оборонну вогневу потужність. Чи справді угода працюватиме?

У липні була укладена угода з європейськими союзниками НАТО про закупівлю американської зброї, включно з ракетами Patriot, для України. Хоча Німеччина нещодавно оголосила, що дві системи Patriot незабаром вирушать до Києва, залишаються питання, чи дійсно ця угода дасть Україні те, що їй потрібно в найближчі місяці.

Угода, оголошена президентом США Дональдом Трампом і генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні 14 липня, по суті, є певним продовженням уже існуючої моделі співпраці між західними союзниками з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Європейці надсилають до Києва військову техніку, яка в них уже є, а потім поповнюють свої запаси новою зброєю – насамперед американською.

Однак велика різниця зараз – у тому, що європейці повинні суттєво наростити поставки зброї до України, тоді як адміністрація Трампа поки що не бере на себе жодних нових зобов’язань із передачі техніки. Поставки, обіцяні за часів попереднього президента Джо Байдена, тривають.

Певною мірою європейці збільшили виробництво, щоб заповнити прогалину у власних запасах після того, як частина з них поїхала до України. Німецький Кільський інститут зазначає, що вперше з червня 2022 року Європа перевершила США за загальним обсягом військової допомоги Україні, надавши 72 мільярди євро (83 мільярди доларів США), порівняно з 65 мільярдами євро від Вашингтону.

Питання для України та її союзників – у тому, наскільки життєздатним буде запропонований механізм. У довгостроковій перспективі європейцям доведеться купувати більше зброї після того, як на саміті НАТО в Гаазі вони зобов'язалися витрачати 5 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону до 2034 року. Зброя, призначена для України, буде ключовою частиною цих витрат.

Дипломат з країни ЄС, анонімно спілкуючись з Радіо Свобода, заявив, що липнева вашингтонська угода – це найкращий спосіб «утримати американців залученими в Україні зокрема та в Європі загалом», оскільки Сполучені Штати виграють від очікуваних європейських оборонних витрат.

І хоча Європа прагне інвестувати у власний оборонний сектор, це займе час. Європейські лідери вирішили, принаймні в короткостроковій перспективі, що краще купувати американську зброю.

«Або це, або залишити Україну без зброї, – сказав Радіо Свобода один чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений давати офіційні коментарі. – Я думаю, що з європейського боку існує тверде усвідомлення того, що це має статися так чи інакше».

21 липня Контактна група з питань оборони України – альянс з понад 50 країн НАТО і їхніх партнерів – уперше зустрілася онлайн після оголошення вашингтонської угоди. На зустрічі групи, яка була ключовим координатором поставок західної зброї до Києва, сім країн висловили зацікавленість у купівлі американської зброї для України. Серед них – Канада, Бельгія, Німеччина, Нідерланди та деякі скандинавські країни.

Результатом зустрічі Контактної групи, також відомої як «Рамштайн», стало те, що Україна надасть детальний «список побажань» щодо своїх потреб, зосереджуючись, зокрема, на протиповітряній обороні та боєприпасах. НАТО, у свою чергу, оцінить, скільки коштуватиме придбання такої військової техніки. Очікується більше ясності, коли «Рамштайн» знову збереться восени. Можливо, вперше в Україні.

Питання зараз – і в тому, як швидко військова техніка може дістатися України. Очікується, що європейські країни поставлять 2 мільйони 155-міліметрових артилерійських снарядів цього року, і оскільки Україна розпочне внутрішнє виробництво за підтримки західного фінансування, розрив, спричинений відсутністю американського експорту, може бути покритий.

Але з протиповітряною обороною все зовсім інакше. І саме тут Україні все ще потрібна американська зброя, зокрема, ракети до Patriot класу «земля-повітря».

Європейська альтернатива системі протиракетної оборони Patriot – франко-італійський ЗРК SAMP-T був наданий Києву, а Рим нещодавно оголосив, що восени надійде третя система. Але, за словами дипломатів НАТО, виробництво як необхідних перехоплювачів, так і всієї установки займає більше часу, порівняно з Patriot. Крім того, Київ також поставив під сумнів ефективність європейської системи.

Коли Трамп і Рютте зустрілися з пресою, щоб оголосити про угоду 14 липня, президент США згадав, що 17 систем Patriot можуть бути готові до закупівлі для України.

Німеччина минулого тижня оголосила, що найближчим часом надішле Україні дві системи, але незрозуміло, звідки візьмуться інші. Шість європейських країн – Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія – наразі експлуатують системи Patriot, але ці країни побоюються, що спільне використання своїх систем з Україною залишить їхнє власне небо відкритим.

І Lockheed Martin, і Raytheon – два основні виробники Patriot – нарощують виробництво, щоб задовольнити європейські потреби. Однак Україна, будучи нині під постійним російським обстрілом, ймовірно, не побачить переваг найближчим часом.